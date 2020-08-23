Українців попередили про грози на День Незалежності

В Укргідрометцентрі повідомили, що 24 серпня в західних, північних та Вінницькій областях очікуються грози, на заході країни подекуди шквали 15-20 м/с.

Згідно з повідомленням, рівень небезпечності оцінено як «жовтий» або перший.

«24 серпня у західних, північних та Вінницькій областях короткочасні дощі, грози, вдень у західних областях подекуди шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18°, у східній та північно-східній частинах країни 9-14°; вдень у західних та північних областях 22-27°, на решті території 27-32», – йдеться в повідломленні.

За даними синоптиків, у Київській області вдень 24 серпня також очікуються грози.

«На Київщині вночі та вранці без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 23-25», – повідомили синоптики.

До чергової річниці Незалежності України кліматологами Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського днями підготували огляд погоди за 29 років. Повідомлялося, що середньодобова температура за цей період склала +19,1°С, найхолоднішу ніч спостерігали у 1998 році, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +9,9°С, найспекотніший день – у 2007 році, коли максимальна температура після полудня підвищилась до +35,8°С.

24 серпня Україна відзначатиме День Незалежності, державне свято, яке є вихідним днем.