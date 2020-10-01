Метеорологічна осінь у Києві ще не розпочалася – обсерваторія

У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського 1 жовтня повідомили, що із завершенням вересня метеорологічна осінь у Києві все ж ще не розпочалась.

«Незважаючи на те, що вересень осінній місяць, метеорологічна осінь у Києві ще не розпочалась. У столиці лише п’ять днів з 18 по 20; 28 та 30 числа були осінніми, а середньодобова температура повітря поки стійко залишається вищою ніж +15 градусів. За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньомісячна температура повітря вересня у Києві становила +18,4°С, що перевищило кліматичну норму аж на 4,5°С. Таким чином цьогорічний вересень у Києві повторив рекорд 1909 року», – йдеться в повідомленні.

За даними метеорологів, цьогорічний максимум температури повітря у Києві зафіксовано 1 вересня:+34,7°С. Найхолодніше було 19 вересня вранці: +6,9°С.

«Вже четвертий місяць поспіль виявився скупим на опади у столиці», – заявили метеорологи, оцінюючи погоду у вересні.

За даними Укргідрометцентру, 2 жовтня в Україні часом невеликі дощі, окремі грози, в західних областях помірні, в Карпатах вночі значні дощі. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у східних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 14-19°, на півдні країни до 22°; в Карпатах вночі та вдень 5-10° тепла.