Вода у Дніпрі біля Києва цьогоріч була 98 днів з «комфортною температурою» – метеорологи

У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського 21 вересня повідомили, що температура води у Дніпрі біля Києва опустилась нижче за 20 градусів.

«18 вересня 2020 р. середньодобова температура води у Дніпрі біля Києва перейшла через відмітку +20°С у бік зниження. У цьому році перехід температури води через +20°С у бік підвищення відбувся 12 червня, у бік зниження – 18 вересня. Період з комфортною температурою у 2020 році тривав 98 днів. Середня тривалість з комфортною температурою за період спостережень – 89 днів, найдовша – 115 днів у 2018 році, і найкоротша – 52 дні у 1994 році», – йдеться в повідомленні обсерваторії.

Згідно з повідомленням, цьогоріч найтеплішою – 26,2 градуси – вода у Дніпрі біля Києва була 6-7 липня.

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«Найраніша дата переходу температури води через +20ºС у бік збільшення спостерігалась 10 травня 2013 року, а найпізніша – 1 липня у 1978 і 2004 роках. Середня багаторічна дата переходу температури води через +20 ºС у бік збільшення – 5 червня. Найраніша дата переходу температури води через 20ºС у бік зниження – 09.08.1987 р., найпізніша – 18.09.2020», – зазначили метеорологи.

Найвища температура води у Дніпрі за період спостережень була 28,6 градуса в 2010 році.