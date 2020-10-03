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03 жовтня 2020, Київ 12:02
Новини | Події

Кліматологи: вересень у Києві повторив температурний рекорд 1909 року

Обсерваторія: середньомісячна температура повітря становила 18,4 градуса, що перевищило кліматичну норму на 4,5 градуса

Вересень у Києві повторив температурний рекорд 1909 року, повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Середньомісячна температура повітря становила 18,4 градуса, що перевищило кліматичну норму на 4,5 градуса.

В обсерваторії наголосили, що місяць виявився унікальним: цьогорічний максимум температури повітря у Києві зафіксований 1 вересня – 34,7 градуса.

Найхолоднішим днем місяця виявилося 19 вересня, коли мінімальна температура повітря опустилася під ранок до 6,9 градуса.

На проспекті Науки випав 31 міліметр опадів, що становить дві третини кліматичної норми. Обсерваторія зазначає, що вже четвертий місяць поспіль виявився скупим на опади у столиці.

1 жовтня кліматологи повідомляли, що метеорологічна осінь у Києві ще не почалася. Осінніми були лише п’ять днів: 18, 19, 20, 28 та 30 вересня.

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