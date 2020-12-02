Кліматологи підбили підсумки найтеплішої осені у Києві за 140 років спостережень

У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомиили, що середня температура повітря цьогорічної осені у Києві склала +11,6ºС, що на 3,6°С вище за кліматичну норму, таким чином осінь-2020 виявилась найтеплішою з 1881 року.

«Впродовж сезону було зафіксовано 6 температурних рекордів. Найхолодніше цьогорічної осені у Києві було 30 листопада, коли мінімальна температура під ранок знизилась до 3,8 градусів морозу, а найспекотніше – 1 вересня, коли максимальна температура після полудня досягла +34,7°С. До речі в цей день максимальна температура повітря була найвищою від початку року. Опадів восени у Києві випало 162 мм, що складає 122 % кліматичної норми», – повідомили в обсерваторії.

Кліматологи кажуть, що календарна осінь у Києві хоч і закінчилася, та метеорологічна зима ще не настала.

«Вона розпочнеться тоді, коли середньодобова температура повітря стійко перейде через 0°С у бік зниження», – поясниили в обсерваторії.

Напередодні геофізична обсерваторія повідомляла кліматичні особливості цьогорічного листопада у Києві.