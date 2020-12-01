Середньомісячна температура у листопаді була вище за кліматичну норму – метеорологи

Середньомісячна температура у листопаді у Києві склала +3,8 градуса, що на 1,7 градуса вище за кліматичну норму. Про це свідчать дані Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

«Температурний режим цьогорічного листопада у столиці був досить контрастним, бо перша декада виявилась теплішою за кліматичну норму майже на 4 градуси, друга – холоднішою на пів градуса, а температурний режим третьої декади знову перевищив середні багаторічні показники на 2,4 градуса», – мовиться у повідомленні.

За даними метеорологів, найхолодніше було 30 числа, коли під ранок температура знизилася до -3,8 градуса, а найтепліше – 7 листопада, коли після полудня зафіксували +11,7 градуса.

У Києві на проспекті Науки за місяць випало 30 мм опадів, що склало 59% кліматичної норми.