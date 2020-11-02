Літо до Покрови і 4 температурних рекорди – метеорологи розповіли, яким видався жовтень у Києві

У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського заявили, що цьогорічний жовтень у Києві став найтеплішим за 140 років спостережень.

«Середньомісячна температура повітря жовтня у Києві склала +12,5°С, що вище за кліматичну норму на 4,4°С. Це забезпечило йому зайняти першу позицію у рейтингу найтепліших з 1881 року. Найтепліше було 4 жовтня, коли максимальна температура повітря після полудня досягла +22,0°С. Найхолодніше було 21 жовтня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +2,5°С. Характерною особливістю цього року у столиці було те, що метеорологічне літо вперше тривало так довго, до 14 жовтня. В жовтні було зафіксовано 4 температурних рекорди», – йдеться в повідомленні.

Крім того, цьогорічний жовтень у столиці відзначився і високими показниками вологості – за місяць випав 101 міліметр опадів, це майже три кліматичні норми.

Раніше в обсерваторії повідомляли, що «бабине літо» у Києві тривало чотири дні, з 22-го до 25 жовтня.