На початку нового тижня в Україні буде прохолодно і дощитиме – синоптики

Погоду в Україні у понеділок, 2 листопада, визначатиме волога і прохолодна повітряна маса. За даними Укргідрометцентру, на Лівобережжі – дощі, місцями значні, у Київській, Черкаській та Кіровоградській областях невеликий дощ; на решті територій без опадів. Уночі та вранці у західних областях місцями туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, на сході – південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 2-7 тепла, на сході та півдні до +10, в Карпатах та на Прикарпатті 0-3 морозу; вдень 7-12 тепла, у східних областях, в Одеській області до +15; на високогір’ї Карпат 2-5 тепла.

У Києві завтра невеликий дощ. Температура вночі 5-7 тепла, вдень 8-10.

У вівторок, 3 листопада, в північних областях без суттєвих опадів, на решті території часом невеликий дощ, уночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6 тепла, на півдні до +8, вдень 6-11, у західних областях 9-14; у Карпатах вночі від 3 тепла до 2 морозу, вдень 2-7 тепла.

Крім того, до 3 листопада у більшості районів Дніпропетровщини надзвичайний рівень пожежної небезпеки.