На високогір’ї Карпат сьогодні очікують до 10 см снігу

У Карпатах 31 жовтня очікуються значні опади, на високогір’ї – у вигляді снігу. Про це повідомили синоптики.

У горах та на високогір'ї температура повітря знизиться нижче нуля, ймовірний мокрий сніг.

«На високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується випадіння снігу висотою - до 10 см! Радимо утриматись від походів у гори та на високогір’я!» – мовиться у повідомленні.

На горі Піп Іван Чорногірський вранці було хмарно, видимість складала до 60 метрів. Температура повітря становила -4 градуси, йшов сніг.