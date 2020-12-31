Погода, як у кінці жовтня. Метеорологи повідомили про рекордно теплі дні грудня в Києві

У Києві рік завершується температурними рекордами, повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції обсерваторії, «30 грудня у Києві вперше за 140 років середньодобова температура повітря становила +5,3°С, що на 0,7°С вище рекордного значення температури для цього дня 1913 року. Кліматична норма перевищена на 7,3°С, що відповідає погоді кінця жовтня».

За повідомленням, максимальна температура після полудня у столиці піднялась до +7,5°С, таким чином перевищивши попередній рекорд для цього дня 1987 року на 0,2°С.

Температура під ранок останнього дня року не опустилася нижче за +7,6°С. Попереднє рекордне значення +3,2°С 1980 року перевищено на 4,4 градуса, повідомили метеорологи.