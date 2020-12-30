У Карпатах на новорічні свята прогнозують до 25 см снігу

Внаслідок проходження фронту активного циклону у другій половині доби 30 грудня та протягом 31 грудня і 1 січня у Карпатах очікується значне погіршення погодних умов, повідомляє Укргідрометцентр.

«Сильний вітер (пориви до 10 м/с, на високогір’ї – до 17 м/с), значні дощі та мокрий сніг. Сніг, місцями хуртовини. Температура повітря очікується протягом цих днів – близько та дещо нижче 0°С, на високогір’ї до -5°С. Очікується приріст снігового покриву висотою: на середньогір’ї - до 15 см, на високогір’ї – до 25 см», – йдеться в повідомленні.

Синоптики попереджають, що спостерігатимуться перемети, заноси снігу.

«При додатковому навантаженні на сніговий покрив можливе сходження снігових «дошок». Наполегливо радимо утриматись від походів у гори та на високогір’я», – йдеться в повідомленні.

Раніше Укргідрометцентр оприлюднив прогноз погоди на Новий рік по Україні.