У Львові заброньовані більшість місць у готелях і хостелах на новорічно-різдвяні дні

Львів – Більшість готелів і хостелів у Львові у ці вихідні, з 31 грудня до 2 січня, заброньовані на 95%. Про це Радіо Свобода повідомили у Львівській міській раді. Водночас люди переносять свої поїздки у ці святкові дні в Карпати, зокрема, у Славське, на середину січня. Причина – у горах немає снігу.

Від 25 грудня у Львові помітно більше туристів. Працює традиційний різдвяний ярмарок, але цього року він менший і розташований на кількох локаціях. Підприємців на нього зголосилось у кілька разів менше, ніж торік. На ярмарку продають напої, їжу, сувеніри. Працює ковзанка на площі Ринок, але жодних гучних забав у місті не заплановано. Мерія просить львів’ян у новорічну ніч залишатись удома, не йти до міської ялинки, щоб не створювати скупчення.

Від 25 грудня дво-трьох зіркові готелі та хостели у Львові заброньовані на 95%, майже на стільки ж, як у такий період торік. А ось дорожчі готелі – наполовину. У них раніше поселялись переважно іноземці.

Заброньовані готелі з 31 грудня до 2 січня

«Вже у ці вікенди було багато гостей і заброньовані готелі з 31 грудня до 2 січня, потім на 7 січня. Це бронь на тому ж рівні, як і була минулого року. Ми проводимо акції, розігруємо подорож у Львів, де є безкоштовне поселення чи безкоштовна вечеря. Їдуть до нас лише українці з різних міст. Частина зупиняється у Львові дорогою в гори», – каже заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Торік Львів відвідали 2,6 мільйона туристів із України та світу. Цьогоріч цифра буде у рази менша, припускають у мерії. Адже туристичний сезон був лише у січні та лютому, дещо відновився у серпні-вересні, в усі інші місяці місто було для львів’ян. У центральній частині Львова чимало приміщень здають в оренду, а претендентів на них немає. Ресторатори, виробники туристичного продукту очікують на велику кількість туристів у новорічно-різдвяний час.

Це така короткострокова піґулка

«Ця ситуація не перекриє збитки, які бізнес поніс через пандемію протягом року. Локдаун із 8 січня, а це ще вихідний, як і 9 січня, завжди у ці дні у Львові було багато гостей. Ці два дні багато б дали ресторанам, готелям, сувенірному бізнесу. Вже від свята Миколая почали люди їхати у Львів, 25-27 грудня було чимало гостей, і очікуємо пік на 31 грудня-3 січня. Це така короткострокова піґулка, далі локдаун і три місяці низького туристичного сезону», – говорить власник «Львівської свічкової мануфактури» Андрій Сидор.

З 8 січня його підприємство працюватиме онлайн і саме цей напрямок розвиватиме, щоб люди мали працю. Мирослава Дяк шість років тут виготовляє свічки і сподівається, що будуть замовлення через інтернет.

«Поки що будемо бачити. Багато зараз робимо свічок під замовлення. Туристи купують найчастіше свічки на львівську тематику, для прикладу, у формі кавових зерен, горнятка кави. На Різдво я люблю запалити вдома лише воскову свічку, яка довго горить і дарує радість стільки днів», – розповіла майстриня Мирослава Дяк.

В онлайн перенесли свій проєкт «Від Романа до Йордана» львівські художники. 11 років тому вони заснували мистецьку різдвяну акцію, щоб відтворити справжній дух Різдва, традиції Галичини. Цьогоріч роботи митців можна оглянути через шибки Українського католицького університету.

Різдво – це прихід Спасителя

«Сьогодні є тенденції, що зміщуються акценти, свято трішки шоу-комерціалізується, приходять європейські традиції, але вони не про Різдво. Це традиції не про наше Різдво. Для нас важливо нагадувати, що Різдво – це прихід Спасителя, це не час казки, як часто чуємо – різдвяна казка. Яка це казка, це народження Месії. Ми своїми творами про це говоримо, говоримо, що українці мають свої традиції. Стараємося зберегти візуальну складову і внести важливість розуміння Різдва. Львів – складне місто, тут традиції були перервані. Ми творимо міф цього міста. Сподіваюсь, що з часом кількість усього, що пропонують у місті на Різдво, переросте у якість», – каже учасник проєкту «Від Романа до Йордана», художник Остап Лозинський.

Очікують на туристів на новорічно-різдвяні свята і в Карпатах. Ще кілька днів тому у Славську було заброньовано 90% місць у готелях і приватних садибах на новорічні і різдвяні дні. Однак багато гостей перенесли бронювання на середину січня, розповіли Радіо Свобода у Славській територіальній громаді.

Люди перенесли свій приїзд

«У нас немає снігу і це стало причиною, що люди перенесли свій приїзд. Загалом, 2020 рік дуже непростий. Три місяці туристичного сезону випали з календаря – травень, червень, липень. У цей час було обмаль людей. Трішки більше стало у серпні і в осінній період. Осінь була тепла і вперше восени був великий наплив людей. А влітку курортний сезон був «мертвий»», – говорить Ольга Безушко, начальниця відділу туризму та комунікацій Славської ОТГ.

У 2019 році у Славську відпочивали протягом року близько 700 тисяч осіб, цього – удвічі менше. Пандемія змусила власників садиб переглянути сервіс. Оскільки люди надають перевагу відпочинку в окремих котеджах або ж у будинках із індивідуальними умовами, тому чимало власників зелених садиб їх переобладнали.

Уряд дозволив ресторанам у новорічну ніч працювати до 7 години ранку. А з 8 до 24 січня в Україні запроваджують локдаун. Відтак буде посилений режим карантину. У Львівській мерії кажуть, що різдвяний ярмарок продовжить роботу, оскільки це вулична торгівля. Хоча у багатьох європейських країнах від різдвяних ярмарків взагалі відмовились, щоб захистити людей від COVID-19.