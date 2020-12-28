Стало відомо, де президент і голова уряду проведуть свята

Президент України Володимир Зеленський планує зустріти Новий рік у резиденції в Карпатах.

«Президент Зеленський зустріне Новий Рік в резиденції («Синьогора» – ред.)в селі Гута в Івано-Франківській області», – повідомив журналістам у понеділок голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Водночас прем’єр-міністр України Денис Шмигаль проведе новорічні та різдвяні свята у Львові.

«Прем’єр-міністр буде в Україні вдома з родиною», – повідомила агенції «Інтерфакс-Україна» речниця Шмигаля, відповідаючи на запитання, де прем’єр планує провести Новий рік та Різдво.

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Президент України Володимир Зеленський торік на новорічні свята також їздив у Карпати, а вже 5 січня в українських медіа з’явилися світлини із його перебування в одному з готелів Оману. В Офісі президента тоді заявляли про зустрічі в рамках поїздки із високопосадовцями цієї південної країни.