Уряд дозволив ресторанам працювати у новорічну ніч без обмежень у часі

Кабінет міністрів України дозволив закладам громадського харчування працювати у новорічну ніч без обмежень у часі. Про це повідомив 24 грудня очільник міністерства охорони здоров’я України Максим Степанов.

За його словами, відповідне рішення було ухвалене напередодні, 23 грудня.

«При цьому, хочу наголосити, обмеження знято лише щодо часу роботи закладів громадського харчування. Усі інші вимоги до перебування відвідувачів у ресторанах та кафе залишаються чинними», – зазначив Степанов.

Міністр додав, що безпечніше все ж буде святкувати Новий рік у вузькому сімейному колі. Якщо ж все ж відвідувати кафе чи ресторани, то суворо дотримуватися протиепідемічних заходів: часто мити руки, дотримуватися дистанції і вдягати маски під час пересування закладом.

В Україні за минулу добу, 23 грудня, виявили 11 490 нових випадків коронавірусної хвороби, 223 людини померли. За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 1 001 132 людини, одужали – 631 435, померли – 17 395.