За хабар дозволив працювати – поліцейського судитимуть за роботу підприємства під час карантину

Харківська обласна прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно начальника відділення одного з відділів Головного управління Нацполіції в Харківській області за фактом прохання службовою особою надати неправомірну вигоду (ч. 1 ст. 368 КК України). Про це 23 грудня повідомляє Офіс генерального прокурора.

«За даними слідства, в березні 2020 року правоохоронець дізнався, що підприємство, яке здійснює оптову торгівлю брухтом, продовжує вести підприємницьку діяльність, не зважаючи на встановлений на всій території України карантин для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19. Поліцейський зустрівся з керівником цеху та повідомив, що в разі надання йому 15 тисяч гривень та надалі 2 тисяч гривень щомісяця підприємство зможе продовжити свою роботу, попри встановлені карантином обмеження, а його працівників не буде притягнуто до адміністративної відповідальності», – ідеться в повідомленні.

Досудове розслідування в цій справі здійснювало територіальне управління Державного бюро розслідувань у Полтаві, а оперативний супровід – Управління СБУ в Харківській області.