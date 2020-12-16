Під час локдауну метро у Києві не закриватимуть – Кличко

Під час локдауну, який уряд планує запровадити з 8 до 24 січня 2021 року, громадський транспорт Києва, в тому числі метрополітен працюватимуть, заявив столичний голова Віталій Кличко.

«Метрополітен, за рішенням уряду, під час локдауну працюватиме в штатному режимі. Хочу також зазначити, що весь комунальний транспорт щодня проходить процедуру дезінфекції. І щодня на маршрути міста виходять понад 500 автобусів, 328 тролейбусів та 266 трамваїв», – заявив Кличко.

Він додав, що під час локдауну обмеження в наземному транспорті, зокрема в маршрутних таксі, стосуватимуться кількості пасажирів, – їх можна перевозити, відповідно до кількості місць для сидіння.

Кличко зауважив, що за висновками фахівців, майже третина заражень коронвірусом відбувається в громадському транспорті.

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні 9 грудня підтримав постанову про запровадження жорсткого карантину для боротьби з COVID-19 на період із 8 до 24 січня включно.

Станом на 16 грудня від початку пандемії в Києві на COVID-19 захворіли 95 160 людей, 1631 людина померла, 29 897 – одужали.