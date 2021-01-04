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04 січня 2021, Київ 09:12
Новини | Події

У ДСНС повідомили про землетрус на Закарпатті – підземні поштовхи на поверхні не відчувалися

Торік у Закарпатській області теж фіксували підземні поштовхи, які не спричинили руйнувань і практично не відчувалися

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що у перші години 3 січня на Закарпатті був зафіксований землетрус.

«3 січня о 00:08 вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону було зафіксовано підземний поштовх без негативних наслідків магнітудою близько 1,8 бала (не відчувається на поверхні людиною) в районі села Барбово Мукачівського району», – йдеться в повідомленні.

Головний центр спеціального контролю Державного космічного агентства України торік повідомляв про землетруси в Закарпатській області, які не спричинили руйнувань і практично не відчувалися.

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