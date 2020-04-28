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28 квітня 2020, Київ 10:36
Новини | Події

На Закарпатті зафіксували землетрус

Джерело землетрусу було в районі Ужгорода на глибині 3 кілометри

У Закарпатській області в ніч на 28 квітня стався землетрус магнітудою 2,7, повідомляє Головний центр спеціального контролю Державного космічного агентства України.

«Джерело землетрусу було в районі міста Ужгород, Закарпатської області на глибині 3 кілометри», – йдеться в повідомленні.

У центрі повідомили, що землетрус могли відчувати окремі люди всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Головний центр спеціального контролю вже повідомляв про землетруси магнітудою на рівні двох у Закарпатській області, які не спричинили руйнувань і практично не відчувалися.

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