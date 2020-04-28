На Закарпатті зафіксували землетрус

У Закарпатській області в ніч на 28 квітня стався землетрус магнітудою 2,7, повідомляє Головний центр спеціального контролю Державного космічного агентства України.

«Джерело землетрусу було в районі міста Ужгород, Закарпатської області на глибині 3 кілометри», – йдеться в повідомленні.

У центрі повідомили, що землетрус могли відчувати окремі люди всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Головний центр спеціального контролю вже повідомляв про землетруси магнітудою на рівні двох у Закарпатській області, які не спричинили руйнувань і практично не відчувалися.