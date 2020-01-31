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31 січня 2020, Київ 10:07
Новини | Події

ДСНС: землетрус у горах Румунії поширився на територію Одещини

Землетрус, який стався у горах Румунії, відчувався на території Одеської області. Про це свідчать дані Головного центру спеціального контролю Національного космічного агентства, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«За даними Головного центру спеціального контролю Національного космічного агентства 31 січня о 03:26 зареєстровано землетрус магнітудою 5,1 на території Румунії (гірський хребет Вранча), який поширився на територію Одеської області без негативних наслідків», – мовиться к повідомленні.

У ДСНС зазначили, що звернень від громадян до служби не надходило.

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