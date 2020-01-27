Землетрус у Туреччині: кількість загиблих зросла до 38

Кількість загиблих унаслідок землетрусу у Туреччині зросла до 38, пошукові роботи тривають. Про це заявив міністр охорони країни.

«Загалом до лікарень звернулося 1607 людей, більшість з яких скаржилися на нервові розлади. Кількість постраждалих становить 594 людини, наразі в лікарнях залишаються 104 людини. Вчора в реанімації перебувало 34 людини, сьогодні це число знизилося до 13», – зазначив міністр.

24 січня у Туреччині стався землетрус магнітудою, за різними оцінками, від 6,5 до 6,8 балів. Він вразив майже 600-тисячне місто Елазиг і однойменну провінцію, а також сусідні регіони.