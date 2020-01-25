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25 січня 2020, Київ 10:54
Новини | Міжнародні

Через землетрус в Туреччині загинула щонайменше 21 людина

Рятувальники на місці руйнувань після землетрусу, Анкара, Туреччина, 25 січня 2020 року

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На сході Туреччини в провінції Елязиг стався землетрус, в результаті якого щонайменше 21 людина загинула і понад тисячу постраждали, повідомляє в суботу турецька агенція Anadolu.

Згідно з повідомленням, землетрус магнітудою 6,8 стався ввечері 24 січня. Після першого поштовху були й інші – з меншою магнітудою. Зруйновані будівлі, є перебої із зв’язком.

Багато жителів району Сіврідже провінції Елязиг покинули свої домівки, вимушено провівши ніч на вулиці. У деяких районах були відкриті спортивні комплекси і конференц-зали, де жителі могли переночувати.

За даними Геологічної служби США, землетрус відчули близько пів мільйона людей в Туреччині, а також в сусідніх Іраку, Сирії та Лівані.

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