Через землетрус в Туреччині загинула щонайменше 21 людина

На сході Туреччини в провінції Елязиг стався землетрус, в результаті якого щонайменше 21 людина загинула і понад тисячу постраждали, повідомляє в суботу турецька агенція Anadolu.

Згідно з повідомленням, землетрус магнітудою 6,8 стався ввечері 24 січня. Після першого поштовху були й інші – з меншою магнітудою. Зруйновані будівлі, є перебої із зв’язком.

Багато жителів району Сіврідже провінції Елязиг покинули свої домівки, вимушено провівши ніч на вулиці. У деяких районах були відкриті спортивні комплекси і конференц-зали, де жителі могли переночувати.

За даними Геологічної служби США, землетрус відчули близько пів мільйона людей в Туреччині, а також в сусідніх Іраку, Сирії та Лівані.