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26 січня 2020, Київ 15:47
Новини | Події

Жертв землетрусу у Туреччині вже більше 30

Рятувальники за роботою, Елазиг, 25 січня 2020 року

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Турецька влада повідомила про 31 загиблого внаслідок землетрусу, станом на ранок 26 січня. Розшукові роботи під завалами тривають.

За цими даними, майже 80 будівель обвалилися, а 645 були сильно пошкоджені у провінції Елязиг на сході Туреччини. До лікарень потрапили майже 1500 людей.

24 січня у Туреччині стався магнітудою, за різними оцінками, від 6,5 до 6,8 балів. Він вразив майже 600-тисячне місто Елазиг і однойменну провінцію, а також сусідні регіони.

Землетрус у Туреччині: щонайменше 6 людей загинули – відео
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Землетрус у Туреччині: щонайменше 6 людей загинули – відео

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У Туреччині в минулому вже не раз ставалися руйнівні землетруси. Зокрема, 1999 року землетрус вдарив біля Стамбулу, внаслідок чого загинули понад 17 тисяч людей.

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