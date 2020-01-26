Жертв землетрусу у Туреччині вже більше 30

Турецька влада повідомила про 31 загиблого внаслідок землетрусу, станом на ранок 26 січня. Розшукові роботи під завалами тривають.

За цими даними, майже 80 будівель обвалилися, а 645 були сильно пошкоджені у провінції Елязиг на сході Туреччини. До лікарень потрапили майже 1500 людей.

24 січня у Туреччині стався магнітудою, за різними оцінками, від 6,5 до 6,8 балів. Він вразив майже 600-тисячне місто Елазиг і однойменну провінцію, а також сусідні регіони.

У Туреччині в минулому вже не раз ставалися руйнівні землетруси. Зокрема, 1999 року землетрус вдарив біля Стамбулу, внаслідок чого загинули понад 17 тисяч людей.