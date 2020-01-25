Інформації про постраждалих внаслідок землетрусу в Туреччині українців немає – МЗС

Серед жертв та постраждалих внаслідок землетрусу на сході Туреччини українців немає, повідомив агенції УНІАН директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

«Звернень з повідомленнями на «гарячу» телефонну лінію Департаменту консульської служби МЗС України та Посольства України в Турецькій Республіці щодо загрози життю чи здоров’ю українських громадян внаслідок землетрусу не надходило», – сказав Погорельцев.

Він зазначив, що також немає даних про постраждалих іноземців в Туреччині.

25 січня на сході Туреччини в провінції Елязиг стався землетрус магнітудою 6,8, в результаті якого щонайменше 21 людина загинула і понад тисячу постраждали. Зруйновані будівлі, є перебої із зв’язком. За даними Геологічної служби США, землетрус відчули близько пів мільйона людей в Туреччині, а також в сусідніх Іраку, Сирії та Лівані.