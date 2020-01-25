У Туреччині назвали оновлені дані щодо жертв землетрусу

У Туреччині назвали оновлені дані про число жертв землетрусу, який ударив на сході країни попереднього дня, 24 січня.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Сюлейман Сойлу, на цей час принаймні 29 людей знайдені загиблими внаслідок землетрусу магнітудою, за різними оцінками, від 6,5 до 6,8, який вразив майже 600-тисячне місто Елазиг і однойменну провінцію, а також сусідні регіони.

Після головного струсу відбулося ще понад 400 слабших, але магнітуда деяких сягала 5,4–5,1.

Рятувальники продовжують шукати людей під руїнами в 8–12-градусний мороз. Головні пошуки – в руїнах трьох великих будинків в Елазигу. Там знайшли живими 43 людей і, за оцінками, в завалах можуть бути ще 19–22 людини.

За повідомленнями, до лікарень потрапили майже 1500 людей. Як поінформував міністр охорони здоров’я Фахреттін Ходжа, на лікуванні залишаються 128 осіб, із них 34 перебувають у палатах інтенсивної терапії, але без загрози життю.

72 будинки зруйновані, ще майже 1000 пошкоджені. Загалом у потерпілих регіонах працюють понад 3500 рятувальників, забезпечуючи потерпілих ліжками, ковдрами й наметами. Але багато людей іще лишаються на вулицях, гріючись біля імпровізованих вогнищ.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган скасував плановану в Стамбулі промову і вирушив у потерпілі регіони, де заявив, що землетрус став випробуванням для країни. За його словами, на подолання наслідків кинули «всі сили». Він також пообіцяв швидко організувати прихисток для тих, хто втратив житло, і відбудувати зруйноване.

У Туреччині в минулому вже не раз ставалися руйнівні землетруси. Зокрема, 1999 року землетрус вдарив біля Стамбулу, внаслідок чого загинули понад 17 тисяч людей.