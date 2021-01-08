Минулої доби бойовики 8 разів порушили режим тиші – штаб ООС

Упродовж минулої доби, 7 січня, бойовики на Донбасі вісім разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також – великокаліберних кулеметів неподалік Луганського. Поблизу населеного пункту Хутір Вільний окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а в передмісті Попасної – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.

Окрім того, неподалік Водяного бойовики двічі стріляли з гранатометів та стрілецької зброї. Поруч з Авдіївкою вони застосували ручний протитанковий гранатомет, а біля Гранітного – автоматичний станковий гранатомет великокаліберний кулемет.

«На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Серед наших воїнів бойових втрат немає», – зазначили у штабі.

Від початку доби вже зафіксували чотири порушення тиші.

«Так, на Приазов’ї, противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета поблизу Водяного», – розповіли військові.

Втрат немає.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.