У штабі ООС зафіксували чотири обстріли бойовиків учора, два – з початку доби

Протягом доби 5 січня російські гібридні сили чотири рази порушили режим припинення вогню, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил вранці 6 січня.

Зокрема обстріли з гранатометів та стрілецької зброї зафікували поблизу Гнутового та Водяного, біля Авдіїки – з ручного протитанкового гранатомета, в районі Пищевика – зі стрілецької зброї.

«Від початку поточної доби, 6 січня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська вели вогонь в бік позицій наших захисників з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, а також – великокаліберного кулемета», – йдеться у зведенні.

За даними штабу, ніхто з українських військових внаслідок обстрілів не постраждав.

Незаконні збройні угруповання наразі не повідомляли про бойові дії 5 січня.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.