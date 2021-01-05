Держсекретар Помпео: «Хотілося б, щоб ми досягли більшого прогресу» в Україні

Державний секретар США Майк Помпео шкодує, що у східній Україні не було досягнуто більшого прогресу за роки його перебування на посаді. Про це він сказав в інтерв'ю виданню «Блумберг», текст якого розміщений на сайті Державного департаменту США.

«Ми зробили правильні речі для них (для українців – ред.) і ми намагались створити можливості для українського уряду, щоб вони захистили себе від загроз, які надходять з Росії, від військових загроз, інформаційних, загроз всередині країни та енергетичних. Ми зробили це все, але південно-східна Україна досі поглинута конфліктом і не досягнула, ми не досягнули там значного прогресу. Як і європейці, не досягнули там багато прогресу у своїх дипломатичних зусиллях. Я шкодую про це. Я хотів би, щоб ми досягли більшого прогресу за наш час», – зазначив державний секретар США Майк Помпео.

Росіяни двічі укладали угоди, а потім їх не виконували. Ми продовжували робити речі, які правильні для народу України

Ситуацію у східній Україні державний секретар назвав «досить замороженою».

«Росіяни двічі укладали угоди, а потім їх не виконували, – сказав Помпео. – Ми продовжували робити речі, які правильні для народу України, чи то наші зусилля, щоб зупинити будівництво газопроводу «Північний потік-2», чи рішення президента надати українцям летальне оборонне обладнання – те, що попередня адміністрація неодноразово відмовлялась зробити».

Закон про фінансування національної оборони США на 2021 рік, серед іншого, містить положення з надання оборонної допомоги Україні, а також зі стримування Росії. Він також передбачає розширення санкцій щодо російського газопроводу «Північний потік-2».

Президент Дональд Трамп заветував цей законопроєкт, втім обидві палати конгресу подолали президентське вето, і він набув чинності.