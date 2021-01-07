Штаб повідомляє про п’ять обстрілів у зоні ООС за попередню добу

Російські гібридні сили п’ять разі обстрілювали українських військових 6 січня, повідомляє штаб Операції обєднаних сил вранці 7 січня.

Всі обстріли відбулися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Зокрема, біля Водяного бойовики стріляли зі 120-міліметрових мінометів, гранатометів і великокаліберного кулемета.

«В обідню пору ворожу вогневу активність збройних формувань Російської Федерації було помічено і неподалік населеного пункту Опитне. Тут противник здійснив кілька неприцільних пострілів в бік українських позицій з автоматичного станкового гранатомета, а біля Гнутового – зі стрілецької зброї», – йдеться в зведенні.

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Штаб додає, що українські військові відкривали вогонь у відповідь. Українська сторона Спільного центру контролю й координації повідомила представників ОБСЄ про порушення режиму тиші.

За даними командування ООС, ніхто з українських військових не постраждав. З початку доби обстрілів у зоні бойових дій не зафіксовано.

Незаконне збройне угруповання «ЛНР» заявило про обстріл окупованої ним території 6 січня з боку ЗСУ. Аналогічне угруповання «ДНР» подібних заяв не робило.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.