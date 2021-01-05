Збільшення обстрілів майже втричі, смерть у полоні та мобілізація в ОРДО: грудень на Донбасі

У грудні кількість обстрілів збільшилася, порівняно з попередніми місяцями: і за даними штабу ООС, і за інформацією від ОБСЄ. До вашої уваги щомісячний аналіз ситуації в зоні ООС від Радіо Донбас.Реалії.

Кількість обстрілів збільшилась втричі

За інформацією штабу ООС, який підраховує обстріли за кількістю випадків відкриття вогню, у грудні сталося 166 порушень режиму тиші. Це на 64 більше, ніж в листопаді, та втричі більше, ніж на початку перемир'я – у серпні було зафіксовано 48 обстрілів.

Єдиний день, коли сили, підконтрольні Росії, не відкривали вогонь: це 6 грудня.





Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ рахує обстріли за кількістю випущених снарядів і черг з автоматичної зброї. На момент публікації матеріалу на офіційному сайті місії не опублікували дані за 31 грудня. Крім того, варто врахувати, що в деяких звітах у грудні наведено підсумок за кілька днів, що заважає визначитися з «найспекотнішими» днями місяця, а також статистика деяких днів може видозмінюватися від «близько 90» до чітких даних у 92-95.



Тож за тими даними, які наразі є на офіційному сайті ОБСЄ, в грудні відбулося 2337 порушень тиші, що майже втричі більше, ніж в листопаді, коли було зафіксовано 819 обстрілів.



Найбільше порушень було у Донецькій області. 28 грудня, за даними ОБСЄ, їх було 299! У Луганській області найбільш «спекотними» були 22 грудня – 116 обстрілів.

Втрати української сторони

У грудні 2020 року було поранено 10 українських військових. Бойових втрат Україна не понесла. Усі інші випадки, де фігурувала смерть українських бійців, наразі кваліфікуються як небойові.

Проте в останній місяць року 2 українських військових потрапили в полон до угруповань «ЛДНР».

14 грудня у 14 механізованій бригаді імені князя Романа Великого, яка зараз перебуває на позиціях у Луганській області, зник військовий. Ніби він п'яним перейшов на сторону противника, там помер. Пізніше тіло 47-річного Миколи Тарасюка передали українській стороні. Проте основною причиною смерті бійця вказано асфіксію, категорія смерті – насильницька.

За інформацією, опублікованою Юрієм Бірюковим, колишнім радником Петра Порошенка, українського бійця Миколу Тарасюка били, а потім задушили.



А вже 21 грудня стало відомо, що ще один український військовий потрапив у полон до російських гібридних сил.



Угруповання «ЛНР» на своїх ресурсах підтверджують, що 17 грудня «затримали без застосування зброї» військовослужбовця ЗСУ біля Слов’яносербська. Мовляв, цей військовослужбовець «у стані наркотичного сп’яніння» прийшов на позиції бойовиків. Загалом за інформацією сил підконтрольних Росії, уже троє військовослужбовців 14-ї бригади ЗСУ самовільно залишили свої позиції.

23 грудня молодшого сержанта Олександра Пупка, який пропав 17 грудня, повернули українській стороні.

Важливо

Верховна Рада продовжила ще на рік закон «Про особливості самоврядування» в ОРДЛО, в народі «про особливий статус», який був прийнятий ще у 2014 році при президенті Петрові Порошенкові. Закон передбачає: недопущення кримінального переслідування або притягне до кримінальної, адміністративної відповідальності та покарання осіб-учасників війни на сході України, неможливість дострокового припинення повноважень депутатів міськрад, призначення суддівського корпусу та прокуратури тільки за згодою місцевої влади, спеціальний економічний режим, вивчення та підтримка російської та іншої мови. Проте таке рішення набирає чінності тільки після виведення гібридних сил з Донбасу. За закон проголосували 304 народних депутати, не голосували у повному складі фракції «Голос» та «Батьківщина». ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ: Навіщо знову продовжили «особливий статус Донбасу»? (рос.)

в народі «про особливий статус», який був прийнятий ще у 2014 році при президенті Петрові Порошенкові. Закон передбачає: недопущення кримінального переслідування або притягне до кримінальної, адміністративної відповідальності та покарання осіб-учасників війни на сході України, неможливість дострокового припинення повноважень депутатів міськрад, призначення суддівського корпусу та прокуратури тільки за згодою місцевої влади, спеціальний економічний режим, вивчення та підтримка російської та іншої мови. Проте таке рішення набирає чінності тільки після виведення гібридних сил з Донбасу. За закон проголосували 304 народних депутати, не голосували у повному складі фракції «Голос» та «Батьківщина». Тим часом Росія продовжує «вивчати» мобілізаційний ресурс окупованого Донецька. Голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін підписав «указ», де вказано, що до листопада 2021 року в ОРДО має бути забезпечена явка в пункти попереднього збору «громадян, які перебувають в запасі та приписаних до військових частин для комплектування резервних підрозділів і підрозділів мобілізаційного резерву». ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ: Росія підраховує бійців: чи будуть у Донецьку забирати «в армію»? (рос.)

«громадян, які перебувають в запасі та приписаних до військових частин для комплектування резервних підрозділів і підрозділів мобілізаційного резерву». У Слов'янську триває розгляд судової справи щодо Віктора Міхеда, якого судять як можливого спільника коменданта Горлівки Ігоря Безлера. Міхеда звинувачують в участі у допитах людей та зйомці їх на камеру, у тому числі – зйомці інсценованого розстрілу. Упізнав Міхеда на фото свідок Василь Будик, який сам був у полоні у Безлера.