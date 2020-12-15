Зачем опять продлили «особый статус Донбасса»?

(Друкуємо мовою оригіналу)
Закон «Об особенностях самоуправления» в ОРДЛО – в народе «об особом статусе» – продлен Верховной Радой еще на год. Он был впервые принят еще в 2014 году при президенте Петре Порошенко – и продляется ежегодно с тех пор. Сегодня в нем изменилась лишь одна цифра: 2020 – на 2021. За закон голосовали 304 народных депутата – фракции «Слуга народа», «Европейская солидарность», большинство ОПЗЖ, группы «За майбутнє» и «Довіра». Против – «Голос» и «Батьківщина».
Еще раз, о чем это
В документе прописывается особый порядок самоуправления после деоккупации ОРДЛО (то есть после вывода с территории иностранных вооруженных формирований, военной техники и наемников) и местных выборов там. То есть, все наполнение закона – полномочия местных органов власти, отряды народной милиции, отличный экономический режим, амнистия для членов вооруженных формирований – ни разу еще не действовало в реальности, так как вступает в силу лишь после выборов и выведения российских войск.
Однако, Россия систематически настаивает, что этот порядок должен начать действовать именно до деоккупации (это и есть так называемая формула Штайнмаера).
Закон об особом статусе в редакции Порошенко нужен для продолжения работы в Минском и Нормандском форматах – этим фракция «Слуга народа» и аргументировала свое подание в парламент.
«Мы снова продолжаем срок действия закона, это на первый взгляд формальный шаг, но он крайне необходим, чтобы продолжить мирный процесс», – представил проект глава фракции Слуга народа Александр Корниенко. Он назвали подход Киева к переговорам с Россией по Донбассу последовательным, а год – в целом важным для мирного урегулирования.
Мы понимаем, что Минские соглашения не являются совершенными и не являются догмойАлександр Корниенко
«Прошла встреча Нормандской четверки, обновлена трехстороння контактная группа, она расширилась, и самое главное – достаточно длительное время есть уменьшение огня, и наши человеческие потери меньше. Также идет борьба за умы украинцев на оккупированной территории – это открытие КПВВ, возможность обучаться в ВУЗах. Мы понимаем, что Минские соглашения не являются совершенными и не являются догмой. Они могут быть обновлены или пересмотрены», – огласил Корниенко.
Почему «Голос» и «Батькивщина» голосовали против
Фракции считают, что этот закон цементирует Минские договоренности, а сохранять их вовсе не нужно: они вредят, и необходимо переходить к новому формату переговоров.
Кто выступает за безальтернативность Минских договоренностей? ПутинРоман Лозинский
«Кто выступает за безальтернативность Минских договоренностей? Путин. Послушайте позицию агрессора на всех международных площадках. Уже даже Зеленский сказал, что мы – заложники Минских договоренностей, но вместо плана «Б» он дальше держит страну в заложниках», – заявил Роман Лозинский от «Голоса».
«Мы голосуем против, потому что этот закон – про амнистию боевикам, которые убивали наших воинов. Потому что это спецстатус с правами федерации, это защита исключительно русского языка – а угнетают там вовсе не этот язык, это местная народная полиция и особенности назначения судей и прокуроров. Это – не украинский интерес на востоке», – аргументировал свою позицию депутат «Голоса».
Что говорит Россия
Российская пропаганда в Донецке и Луганске «хейтит» Верховну Раду Украины за то, что действие закона продляют без его изменений. Ведь он для России по сути «пуст».
На оккупированной территории Донбасса повторяют, что Украина должна имплементировать в закон формулу Штайнмаера, то есть предоставить особый статус в день выборов без передачи границы под контроль.
Группировка «ЛНР» накануне голосований Верховной Рады заявила о саботаже Украины и сразу анонсировала, что «не стоит ожидать существенных результатов от следующего заседания подгруппы». Речь, вероятно, об очередном заседании ТКГ и ее подгрупп, где должны обсуждать, среди прочего, обмен удерживаемыми лицами.
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