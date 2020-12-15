Зачем опять продлили «особый статус Донбасса»?

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Закон «Об особенностях самоуправления» в ОРДЛО – в народе «об особом статусе» – продлен Верховной Радой еще на год. Он был впервые принят еще в 2014 году при президенте Петре Порошенко – и продляется ежегодно с тех пор. Сегодня в нем изменилась лишь одна цифра: 2020 – на 2021. За закон голосовали 304 народных депутата – фракции «Слуга народа», «Европейская солидарность», большинство ОПЗЖ, группы «За майбутнє» и «Довіра». Против – «Голос» и «Батьківщина».

Еще раз, о чем это

В документе прописывается особый порядок самоуправления после деоккупации ОРДЛО (то есть после вывода с территории иностранных вооруженных формирований, военной техники и наемников) и местных выборов там. То есть, все наполнение закона – полномочия местных органов власти, отряды народной милиции, отличный экономический режим, амнистия для членов вооруженных формирований – ни разу еще не действовало в реальности, так как вступает в силу лишь после выборов и выведения российских войск.

Однако, Россия систематически настаивает, что этот порядок должен начать действовать именно до деоккупации (это и есть так называемая формула Штайнмаера).

Закон об особом статусе в редакции Порошенко нужен для продолжения работы в Минском и Нормандском форматах – этим фракция «Слуга народа» и аргументировала свое подание в парламент.

«Мы снова продолжаем срок действия закона, это на первый взгляд формальный шаг, но он крайне необходим, чтобы продолжить мирный процесс», – представил проект глава фракции Слуга народа Александр Корниенко. Он назвали подход Киева к переговорам с Россией по Донбассу последовательным, а год – в целом важным для мирного урегулирования.

Мы понимаем, что Минские соглашения не являются совершенными и не являются догмой

«Прошла встреча Нормандской четверки, обновлена трехстороння контактная группа, она расширилась, и самое главное – достаточно длительное время есть уменьшение огня, и наши человеческие потери меньше. Также идет борьба за умы украинцев на оккупированной территории – это открытие КПВВ, возможность обучаться в ВУЗах. Мы понимаем, что Минские соглашения не являются совершенными и не являются догмой. Они могут быть обновлены или пересмотрены», – огласил Корниенко.

Почему «Голос» и «Батькивщина» голосовали против

Фракции считают, что этот закон цементирует Минские договоренности, а сохранять их вовсе не нужно: они вредят, и необходимо переходить к новому формату переговоров.

Кто выступает за безальтернативность Минских договоренностей? Путин

«Кто выступает за безальтернативность Минских договоренностей? Путин. Послушайте позицию агрессора на всех международных площадках. Уже даже Зеленский сказал, что мы – заложники Минских договоренностей, но вместо плана «Б» он дальше держит страну в заложниках», – заявил Роман Лозинский от «Голоса».

«Мы голосуем против, потому что этот закон – про амнистию боевикам, которые убивали наших воинов. Потому что это спецстатус с правами федерации, это защита исключительно русского языка – а угнетают там вовсе не этот язык, это местная народная полиция и особенности назначения судей и прокуроров. Это – не украинский интерес на востоке», – аргументировал свою позицию депутат «Голоса».

Что говорит Россия

Российская пропаганда в Донецке и Луганске «хейтит» Верховну Раду Украины за то, что действие закона продляют без его изменений. Ведь он для России по сути «пуст».

На оккупированной территории Донбасса повторяют, что Украина должна имплементировать в закон формулу Штайнмаера, то есть предоставить особый статус в день выборов без передачи границы под контроль.

Группировка «ЛНР» накануне голосований Верховной Рады заявила о саботаже Украины и сразу анонсировала, что «не стоит ожидать существенных результатов от следующего заседания подгруппы». Речь, вероятно, об очередном заседании ТКГ и ее подгрупп, где должны обсуждать, среди прочего, обмен удерживаемыми лицами.

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