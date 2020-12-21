У штабі ООС заявляють, що з минулого тижня у полоні бойовиків перебуває боєць ЗСУ

Український військовослужбовець одного з підрозділів військової частини, що виконує завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил від минулого тижня перебуває в руках підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі, передає штаб ООС на сторінці у фейсбуці.

«17 грудня 2020 року під час перевірки наявності особового складу одного з підрозділів військової частини, що виконує завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил було виявлено відсутність одного з військовослужбовців підрозділу. Пошукові заходи позитивного результату не дали. На даний час встановлено, що військовослужбовець затриманий представниками незаконних збройних формувань. Представники російсько-окупаційних військ намагаються цинічно використати даний факт для дискредитації Збройних Сил України. Обставини події з’ясовуються», – йдеться в повідомленні.

Деталей, де саме це відбулося, у штабі ООС не вказують.

Сепаратисти на своїх ресурсах підтверджують, що 17 грудня затримали «без застосування зброї» військовослужбовця ЗСУ біля Слов’яносербська. В угрупованні «ЛНР» заявляють, що їхня так звана «народна міліція» затримала військовослужбовця ЗСУ, який буцімто в стані наркотичного сп’яніння прийшов на позиції бойовиків. Сепаратисти кажуть, що буцімто троє військовослужбовців 14-ї бригади ЗСУ самовільно залишили свої позиції за останні дні, і один з них, раніше затриманий бойовиками, «при спробі перетину лінії зіткнення помер від передозування наркотиками дорогою в лікарню».

Раніше Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила про 241 утримуваного на окупованих територіях Донбасу громадянина України.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.