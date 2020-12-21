Двоє військових поранені поблизу Горлівки - делегація в ТКГ

Двоє військових Збройних служб України дістали поранення, повідомили 21 грудня в українській делегації для участі в Тристоронній контактній групі.

«Близько 8.00 ранку внаслідок обстрілу з боку противника було поранено двох військовослужбовців ЗСУ в районі населеного пункту Горлівка Донецької області», – йдеться в повідомленні.

Як уточнюють у делегації, поранені отримали медичну допомогу, їхній стан стабільний. Українська сторона Спільного центру контролю та координації задіяла координаційний режим.

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«Введено «режим тиші», висунуто вимогу щодо припинення вогню, підготовлено та направлено ноту на СММ ОБСЄ», – повідомляє українське представництво.

Раніше 21 грудня штаб Операції об’єднаних сил повідомив, що російські гібридні війська дев’ять разів порушили режим припинення вогню протягом доби 20 грудня. Внаслідок цього отримав поранення цивільний житель-водій трактора. За зведенням штабу, українські війскові відкрили вогонь у відповідь.