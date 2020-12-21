Українська делегація в ТКГ звернулася до місії ОБСЄ через поранення мирного жителя

Українська делегація в Тристоронній контактній групі звернулся до Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ через обстріл, внаслідок якого постраждав цивільний. Про це йдеться в повідомленні делегації 21 грудня.

Як зазначають у пресслужбі делегації, обстріл стався увечері 20 грудня. Він накрив дорогу в районі Кам’янки, внаслідок чого згорів трактор John Deere, який повертався з сільськогосподарських робіт.

«В результаті обстрілу отримав легке поранення тракторист. Першу допомогу йому надали військові медики, в подальшому постраждалого було доставлено в лікарняний заклад. Наразі він перебуває вдома, його стан стабільний», – йдеться в повідомленні.

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В районі за допомогою координаційного механізму запровадили «режим тиші», щоб припинити обстріл, йдеться в заяві.

«Підготовлено та направлено письмову ноту на СММ ОБСЄ. Сьогодні зранку СГ «Авдіївка» Української сторони Спільного центру контролю та координації проводить верифікацію події на місці», – повідомляє делегація.

Раніше 21 грудня штаб Операції об’єднаних сил повідомив, що російські гібридні війська дев’ять разів порушили режим припинення вогню протягом доби 20 грудня. Внаслідок цього отримав поранення цивільний житель-водій трактора. За зведенням штабу, українські війскові відкрили вогонь у відповідь.