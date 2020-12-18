Військові навели виявлені ОБСЄ приклади порушень російськими гібридними силами перемир’я на Донбасі

У пресцентрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, подали добірку повідомлень про порушення чинної нині домовленості про припинення вогню на Донбасі з боку противника.

Добірку з повідомлень Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ про ознаки військової присутності в зоні безпеки, визначеній домовленістю, й інші порушення цієї домовленості за останні тижні підготувала українська сторона в Спільному центрі контролю і координації.

Повідомлення стосуються фіксування СММ ОБСЄ в цій зоні, з якої озброєння мали бути відведені, реактивних систем залпового вогню типу БМ-21 «Град» калібру 122 мм: 8 грудня міні-БПЛА СММ ОБСЄ зафіксував 3 такі системи на полігоні біля населеного пункту Тернове, а 13 грудня патрулі СММ ОБСЄ зафіксували 21 таку систему поблизу населеного пункту Хрустальний.

Крім того, в повідомленні йдеться про наявність у зоні відведення радіолокаційної станції «Дунай», що призначена для ідентифікації і супроводу повітряних об’єктів (цілей), а радіус (дальність) її дії – 160 кілометрів. Цю станцію зафіксував 11 грудня міні-БПЛА СММ ОБСЄ поблизу населеного пункту Вербова Балка. Військові нагадали, що раніше, 16 лютого 2020 року, БПЛА СММ ОБСЄ дальнього радіусу дії вже фіксував активну РЛС «Дунай» біля окупованого населеного пункту Вербова Балка.

Також останнім часом фіксувалися інженерні роботи, що оцінюються як облаштування вогневих позицій, а це теж заборонено домовленістю про режим припинення вогню.

«Так, 29 листопада 2020 року неподалік Донецької фільтрувальної станції БПЛА СММ ОБСЄ зафіксували 320-метрову траншею, що з’єднує між собою 6 бетонних споруд D-подібної форми, спрямованих у напрямку позицій Збройних сил України (за оцінкою – облаштування вогневих позицій), і 50-метрову траншею з окопом квадратної форми (за оцінкою це мінометний окоп), про що йдеться у щоденному звіті СММ ОБСЄ від 14 грудня 2020 року», – мовиться в повідомленні. Військові нагадали і про факт знаходження 27 листопада в житловому районі населеного пункту Ясинувата землерийної машини (ПЗМ-2), про що було зазначено у звіті СММ ОБСЄ від 28 листопада 2020 року. Українські військові вважають, що це «свідчить про пов’язані між собою за логікою і місцем події».

Таким чином, наголошують українські військові, російські гібридні сили «продовжують нехтувати своїми зобов’язаннями і грубо порушувати досягнуті домовленості щодо дотримання режиму повного і всеосяжного припинення вогню».

Про чергове припинення вогню, що, як і всі понад півтора десятка попередніх досі, було заявлене як «повне і всеосяжне», було домовлено 22 липня на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську, його умови набули чинності з півночі на 27 липня. Серед його умов є, зокрема, й відведення важких озброєнь із визначених зон біля лінії фронту, а також заборона створення нових позицій чи додаткового інженерного облаштування вже наявних.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Зокрема, внаслідок порушень із боку російських гібридних сил за час дії нинішнього режиму припинення вогню з 27 липня, за офіційними даними станом на 29 листопада, внаслідок обстрілів противника загинули четверо українських військовослужбовців і 15 були поранені; відтоді повідомили ще принаймні про чотири бойові поранення. Крім того, кілька випадків підриву українських військових на мінах противника не були залічені в бойові втрати.