Спостерігачі ОБСЄ заявили про 111 порушень у перший день перемир’я на Донбасі

Спостерігачі місії ОБСЄ зафіксували 111 порушень режиму припинення вогню на Донбасі в перший день його запровадження 27 липня. Про це йдеться в звіті ОБСЄ, оприлюдненому ввечері 28 липня.

Порушення, зокрема 21 вибух, зафіксовані від 00:01 до 19:30 27 липня – всі в Донецькій області, йдеться в повідомленні.

«Місія продовжувала здійснювати моніторинг на ділянках розведення сил і засобів у районах Станиці Луганської, Золотого і Петровського. Безпілотний літальний апарат СММ дальнього радіусу дії зафіксував присутність людей на ділянках розведення в районах Золотого і Петровського у вечірній і нічний час. Місія зафіксувала 22 одиниці озброєння, розміщені в порушення ліній відведення; з них всі, крім однієї, зафіксовані на аеродромі в непідконтрольному уряду Переможному в Луганській області», – йдеться в повідомленні.

СММ також повідомила, що, як і раніше, стикалася з обмеженнями свободи пересування.

З 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». Домовленість досягнута 22 липня на переговорах Тристоронньої контактної групи. Вже в перший день у штабі ООС повідомили про два обстріли з боку бойовиків.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу.

При цьому сторони заперечують свою провину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.