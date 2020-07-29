Військові повідомляють про «провокативний» постріл бойовиків минулої доби на Донбасі

Минулої доби українські сили на Донбасі зафіксували один постріл з боку підтримуваних Росією бойовиків, який вони назвали «провокативним».

«За минулу добу підрозділами Об’єднаних сил зафіксовано лише один постріл з підствольного гранатомету, що здійснили збройні формування Російської Федерації поблизу населеного пункту Шуми, постріл був неприцільним і ніс провокативний характер, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали», – йдеться в повідомленні.

Втрат серед українських військових внаслідок пострілу не було, додали в пресцентрі ООС.

Там уточнили, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил на 7:00 29 липня залишається «повністю контрольованою», за поточну добу обстрілів не зафіксовано.

Військові наголошують, що заходи повного та всеосяжного припинення вогню, у разі порушення домовленостей противником і створення загрози життю і здоров’ю військовослужбовців, не позбавляють українські сили права відкривати вогонь у відповідь.

В угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», підтримуваних Росією даних про обстріли станом на ранок 29 липня не наводять.

З 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». Домовленість досягнута 22 липня на переговорах Тристоронньої контактної групи. Вже в перший день у штабі ООС повідомили про два обстріли з боку бойовиків.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу.

При цьому сторони заперечують свою провину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.