Бойовики на Донбасі стріляли 9 разів, поранений цивільний тракторист – штаб ООС

Російські гібридні війська дев’ять разів порушили режим припинення вогню протягом доби 20 грудня, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

Згідно зі зведенням, обстріли бойовиків незаконних збройних угруповань зафіксували поблизу Водяного, Павлополя, Пісків і Авдіївки. При цьому застосовували протитанкові гранатомети, стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети.

Крім того, як стверджують у штабі, бойовики обстріляли мирне населення поблизу Кам’янки.

«Здійснивши кілька пострілів зі станкового протитанкового гранатомета, окупанти знищили трактор марки John Deere, що повертався із сільськогосподарських робіт. Варто зазначити, що цивільну техніку знищено поза межами українських позицій. В результаті обстрілу один з трактористів отримав поранення. Наші військові відразу вирушили до місця події, надали постраждалому першу медичну допомогу і доставили його до лікувального закладу», – йдеться в повідомленні.

Також бойовики порушили режим припинення вогню біля селища Південне, застосувавши протитанковий ракетний комплекс, гранатомети та стрілецьку зброю.

«На численні та прицільні обстріли противника наші захисники відкрили вогонь у відповідь і змусили ворога відмовитися від подальших дій. Серед наших воїнів бойових втрат та поранень немає. Українські військовослужбовці і надалі перебувають напоготові до імовірних провокацій ворога», – зазначають у штабі.

Бойовики незаконних збройних угруповань наразі не заявляли про обстріли окупованих ними територій.

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Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.