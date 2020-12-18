Арестович вибачився за дезінформацію про тіло загиблого військовослужбовця

Радник з інформаційної політики української делегації в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання на окупованій частині Донбасу Олексій Арестович узяв на себе провину за повідомлення щодо українського військовослужбовця, тіло якого повернули російські гібридні сили, що його він пізніше виправив.

Він попросив вибачення за «дезінформацію суспільства».

За словами Арестовича, первісне повідомлення 17 грудня, в якому йшлося про те, що військовий, «за попередніми даними, 14.12.20, перебуваючи у стані сп’яніння, здійснив самовільний перехід на бік противника (без зброї) і помер від алкогольної або наркотичної інтоксикації», з’явилося через «технічну помилку», за яку відповідальний він особисто.

За його словами, він «переплутав версію представників російської сторони, яку обговорювали у внутрішньому листуванні, і повідомлення для ЗМІ і фактично оприлюднив версію окупантів».

Те первісне повідомлення встигли розтиражувати засоби інформації і соцмережі.

Як видно з історії редагувань допису, яку зберігає фейсбук, приблизно через півтори години текст був того ж дня, 17 грудня, виправлений, спершу без ніяких пояснень. Це викликало низку критичних коментарів.

Тепер у повідомленні мовиться, що військовий, тіло якого повернули того дня, «14.12.20 за невстановлених обставин потрапив на тимчасово не підконтрольну (урядові) територію» і що «причини його смерті встановить слідство».

У підтримуваному і скеровуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ЛНР», що захопило частину Луганської областей і визнане в Україні терористичним, за кілька годин до появи первісного тексту повідомлення Арестовича дійсно оприлюднили аналогічну версію. В ній мовилося, буцімто український військовослужбовець «мав яскраво виражені ознаки алкогольного і наркотичного сп’яніння, на обличчі зафіксовані численні подряпини й садна» і, незважаючи на «кваліфіковану допомогу», під час реанімаційних заходів «помер від зупинки серця».

Виправлену українську версію в цьому угрупованні назвали 18 грудня «сфальсифікованою».

Тим часом видання «Цензор.нет» оприлюднило результат української експертизи поверненого тіла військовослужбовця, яка зафіксувала десятки синців і саден на найрізноманітніших частинах тіла. За цим повідомленням, основною причиною смерті вказано асфіксію (задушення), категорія смерті – насильницька.

Випадки пропагандистських заяв угруповань «ЛНР» і аналогічного «ДНР», яке діє на окупованій частині території Донецької області, щодо українських військовослужбовців, які потрапляли в полон, були викрадені чи іншим чином потрапляли в їхні руки, ставалися раніше вже багато разів.