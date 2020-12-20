Зеленський сподівається на зростання ролі США в протистоянні Росії – інтерв’ю

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що США за президентства Джо Байдена зміцнить підтримку України в її протистоянні агресії Росії, зокрема у війні на Донбасі. Про це він заявив в інтерв’ю американському щоденникові New York Times, яке вийшло друком 20 грудня.

«Новий президент Джо Байден, мені здається, знає Україну краще, ніж його попередник, бо ще до свого президентства він, так би мовити, мав глибокі відносини з Україною й добре розуміє росіян, добре розуміє різницю між Україною та Росією і, мені здається, добре розуміє ментальність українців. Це дуже допоможе посилити ці відносини й додати в процесі врегулювання війни на Донбасі й деокупації наших територій. Мені здається, США можуть сильно додати, дуже сильно», – сказав Зеленський (цитуємо за текстом інтерв’ю, який оприлюднив сайт офісу президента 19 грудня; того ж дня й американське видання оприлюднило свою статтю про це інтерв’ю на своєму сайті).

Крім того, Зеленський сказав, що «дуже хотів би» участі США в «нормандському форматі» переговорів про врегулювання на Донбасі. «Ви знаєте, ми дуже не хочемо топтатися на місці», – наводить газета його слова і пояснює, що вони стосуються того, що переговори під проводом європейських партнерів, Франції й Німеччини, вже шість років не приводять до конкретних результатів. Видання також нагадує, що Зеленський із самого початку свого президентства прагнув, щоб США теж відігравали роль у цих переговорах.

Видання нагадує, що Байден як віцепрезидент США за президентства Барака Обами відповідав за відносини з Україною, де він із різним успіхом працював над боротьбою з корупцією, а з 2014 року і над завершенням війни на Донбасі.

Газета додає, що, як очікують, Байден буде заохочувати Зеленського виконувати свої обіцянки щодо боротьби з корупцією і чітко порвати зв’язки з українськими олігархами, частина яких пропагує проросійські ідеї на своїх телеканалах. Зеленський же, пише видання, вдався до зволікання в цьому напрямку.