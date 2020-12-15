Україна має боротися за увагу Джо Байдена – посол Чалий про обраного президента США

Україна має завищені очікування від майбутнього президентства у США Джо Байдена, вважає український дипломат, посол України у США в 2015–2019 роках Валерій Чалий. Україна має сама бути проактивною, наголосив Чалий в ефірі телеканалу «Настоящее время».

«Будь-який президент США захищає інтереси Сполучених Штатів Америки, а не України, тому там, де інтереси збігаються, а в нас вони збігаються зараз у сфері національної безпеки – протидіяти російській агресії, не дати зруйнувати європейський порядок, у нас є спільні стратегічні цілі, це треба використовувати. М’яч на боці України, а не на боці США. У США є різні країни (партнери – ред.), є різні інтереси у світі, і наше завдання – поборотися за увагу навіть Джо Байдена, а не говорити – от Джо Байден був п’ять разів в Україні, значить, і так усе буде добре», – наголосив Валерій Чалий.

У США 14 грудня голосування колегії виборників підтвердило перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах. У своєму зверненні до країни в понеділок увечері обраний президент Джо Байден закликав американців до єднання і заявив про перемогу демократичного процесу.

Голосування колегії виборників зазвичай вважається формальною процедурою, але цього разу воно набуло додаткового значення через твердження чинного президента Дональда Трампа про масштабні фальсифікації під час листопадового загальнонаціонального голосування.

Результати виборів президента 6 січня має формально сертифікувати Конгрес.

Вступ нового президента на посаду відбудеться 20 січня 2021 року.