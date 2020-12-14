Колегія виборників обирає президента США: чи набере Байден більшість голосів?

Процес офіційного оголошення результатів президентських виборів у США добігає завершення. У столицях американських штатів 14 грудня збираються виборники, щоб офіційно оголосити ім'я наступного президента США. Як це відбувається? І що далі?

За Конституцією США, президента обирає колегія виборників, до якої кожен штат делегує членів, залежно від кількості населення у ньому.

Загалом, у колегії 538 виборників з усіх штатів. Щоб перемогти, кандидату в президенти потрібна підтримка 270 з них – тобто половина плюс один голос.

Тому, коли громадяни йдуть на дільниці, вони своїм голосуванням показують виборнику, якого кандидата від їхнього імені він має підтримати.

Густонаселена Каліфорнія має 55 виборників, а такий штат, як Вайомінг, – лише 3.

Більшість штатів мають свої електоральні переваги – Штат Нью-Йорк, наприклад, чи Каліфорнія, переважно голосують за демократів, штати всередині країни – за республіканців.

Є і «штати-гойдалки», де немає виразної більшості прихильників однієї з партій. Наприклад, у Флориді голосують то за одних, то за інших, а оскільки вона має стільки ж виборників, скільки і Нью-Йорк – по 29, то ми бачимо, що на кожних виборах за цей штат точиться запекла боротьба.

Адже «переможець забирає все» – тобто кандидат, що набрав більшість голосів у штаті, отримує підтримку всіх виборників від цього штату.

Така система діє в усіх штатах, окрім двох – штатів Мен та Небраска, де діє пропорційна система.

Так от, президент США має обиратися саме більшістю голосів виборників від штатів.

Якщо ж раптом ніхто не набирає більшості, рішення ухвалює Палата представників.

Коли обраний президент заступить на посаду?

Результати голосування виборників 14 грудня надішлють до Вашингтона. А тоді, на спільній сесії Конгресу 6 січня, голоси виборників порахують і офіційно оголосять ім'я переможця президентських виборів 2020 року у США.

Процес передачі влади відбувається згідно із законом 1963 року про Передачу президентства. А саме, Генеральна адміністрація (GSA), установа, що опікується забезпеченням діяльності американського уряду, визначає, коли результати виборів є достатньо чіткими, щоб розпочати процес передачі влади.

Після того, коли GSA оголосить – хто ж виграв вибори, команда обраного президента зможе отримати доступ до урядової звітності, коштів на фінансування переходу влади і надіслати своїх представників для роботи з урядовими установами.

За традицією, урочиста церемонія присяги і вступу на посаду нового президента США відбувається 20 січня.

До того часу новообраний президент має призначити міністрів кабінету та скласти плани роботи. Члени кабінету, переважно, змінюються навіть тоді, коли президент залишається на другий термін.

Урочистості проводять публічно на сходах будівлі Капітолію – Конгресу США – у Вашингтоні. І лише після церемонії інавгурації новий президент вирушає до Білого дому – місця роботи і проживання президентів США, починаючи з 1800 року.

Трамп не здається

13 грудня експерти Центру з передачі президентства надіслали листа до голови Генеральної адміністрації Емілі Мерфі, із закликом визнати Байдена переможцем.

«Хоча будуть судові суперечки, результат є достатньо очевидним, щоб розпочати перехідний процес», – йдеться в листі.

GSA (Адміністрація служб загального призначення у США – ред) в суботу заявила, що вона «підтвердить очевидного успішного кандидата після того, як стане ясно, хто переміг на основі викладеного в Конституції процесу», пише Reuters.

Після виборів 2000 року GSA не розпочинала перехідний процес на користь Джорджа Буша до того часу, поки не було винесено рішення Верховного суду щодо голосування, а також доки кандидат від Демократичної партії Ал Гор не визнав свою поразку, пише ABC News.

Президент США Дональд Трамп теж поки не визнав своєї поразки і заявляє про нібито «шахрайство на виборах», а його виборчий штаб подав до суду, оскаржуючи результати виборів у деяких штатах.

Суди поки не підтвердили жодного факту істотних порушень під час виборів.

У загальнонаціональному голосуванні Джо Байден набрав на 7 мільйонів голосів більше, ніж Трамп.

Однак чи стане Байден президентом США – покаже голосування Колегії виборників.

Досі вже п’ять президентів були обрані, хоч їхній опонент набирав більше голосів під час загальноамериканського голосування.

Останнім із таких президентів є сам Дональд Трамп. Це сталося у 2016 році.

Джо Байден планує звернутися до нації увечері 14 грудня після того, як завершиться голосування виборників.

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