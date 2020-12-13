Трамп знову заявив, що ветує оборонний бюджет із новими санкціями проти «Північного потоку-2» і допомогою Україні 

Президент США Дональд Трамп знову заявив про намір ветувати оборонний бюджет, затверджений Конгресом США.

«Найбільше від нашого нового оборонного закону виграє Китай! Накладу вето», – написав Трамп у твіттері 13 грудня.

Обидві палати Конгресу США схвалили закон про оборонний бюджет, одними з положень якого є розширення санкцій проти суперечливого російського газогінного проєкту «Північний потік-2» в Європі і надання військової допомоги Україні.

У Сенаті 11 грудня за нього проголосували 84 сенатори проти 13. Перед тим, 8 грудня, в Палаті представників за цей документ проголосували 335 конгресменів проти 78.

Таким чином, в обох палатах його підтримали значно більше, ніж дві третини депутатів. Це означає, що обіцяне президентом Дональдом Трампом вето буде легко подолане.

Закон про видатки на оборонні потреби на суму понад 740,5 мільярдів доларів передбачає, зокрема, надання Україні 250 мільйонів доларів на підтримку і допомогу Збройним силам України. Загалом на проведення операцій за кордоном планують витратити 69 мільярдів доларів.

Також у документі є положення про посилення санкцій проти компаній, що беруть участь у страхуванні й ліцензуванні російських проєктів газопроводів «Північний потік-2» і «Турецький потік». США давно домагаються зупинити будівництво «Північного потоку-2», який вважають, як і багато хто в Європі, суто політичним проєктом Росії.

Серед пунктів, які містяться в законі, є й вимога до президента США в 30-денний термін запровадити санкції проти Туреччини через закупівлю нею російських систем протиповітряної і протиракетної оборони С-400, що підірве єдність таких систем союзу НАТО. Трамп виступає проти таких санкцій.

Іще один момент всупереч бажанням Трампа в цьому документі – вимога до Міністерства оборони США не здійснювати виведення військ США з Німеччини принаймні протягом 120 днів. Це означає, що значне скорочення сил США в цій країні, яке вже оголосив Трамп, не зможе відбутися ще за його влади, перш ніж президентські повноваження перебере 20 січня Джо Байден.

Серед положень закону, проти яких виступає Трамп, є й заклик перейменувати всі військові бази США, які ще мають назви на честь військових діячів «конфедератів» – сторони прихильників збереження рабства в Громадянській війні у США 19-го сторіччя.

А найбільшу незгоду чинного президента викликає те, що до закону, всупереч його намаганням, не ввійшло скасування законодавчого акту, який надає компаніям-власникам соціальних мереж юридичний захист від переслідування за оприлюднені на їхніх платформах публікації третіх сторін. Трамп постійно виступає проти цього законодавчого акту і критикує соцмережі, твердячи, що вони упереджені проти нього і мають бути за це покарані.

Трамп уже не раз заявляв, що ветує закон про оборонний бюджет із цих міркувань.