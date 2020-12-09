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09 грудня 2020, Київ 10:12
Новини | Міжнародні

Палата представників США схвалила оборонний бюджет з санкціями проти «Північного потоку-2»

У грудні 2019 року будівництво «Північного потоку-2» було зупинене через санкції США проти проєкту, який подвоїть обсяги постачання російського природного газу до Німеччини

Палата представників США у вівторок переважною більшістю підтримала законопроєкт про оборонний бюджет США на 2021 рік на суму 740 мільярдів доларів. За його ухвалення проголосували 335 законодавців, проти – 78.

Проєкт передбачає, зокрема, надання Україні 250 мільйонів доларів на підтримку і допомогу Збройним силам України. Загалом на проведення операцій за кордоном планують витратити 69 мільярдів доларів.

Також в документ інкорпоровані положення про посилення санкцій проти компаній, що беруть участь у страхуванні та ліцензуванні проєкту газопроводів «Північний потік-2» та «Турецький потік».

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Очікується, що Сенат США проголосує за оборонний бюджет на цьому тижні.

Оборонний бюджет має схвалити президент Дональд Трамп, який погрожував накласти на документ вето.

Закон щорічно ухвалюється більшістю голосів у Конгресі протягом 59 років поспіль.

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