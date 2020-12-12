МЗС привітало схвалення Конгресом США санкцій проти «Північного потоку-2» та допомоги Україні

Міністерство закордонних справ у заяві 12 грудня схвально прокоментувало рішення Сенату Сполучених Штатів підтримати закон про оборонний бюджет США на 2021 рік.

У дипломатичному відомстві звернули увагу, що документ, поміж іншого, передбачає виділення Україні пакету безпекової допомоги, збільшення коштів на придбання летальної зброї для Збройних Сил України та посилення санкційного тиску на Росію.

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«Своїми рішеннями США вкотре засвідчують лідерство у підтримці України, її суверенітету і територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах. Ми високо цінуємо міцну двопартійну та двопалатну підтримку України у США, готовність стратегічного партнера України продовжувати практичну допомогу нашій державі у зміцненні її обороноздатності в умовах триваючої російської агресії», – заявило міністерство.

Напередодні верхня палата Конгресу США – Сенат – схвалила закон про оборонний бюджет, серед положень якого є розширення санкцій проти суперечливого російського газогінного проєкту «Північний потік-2» в Європі і надання військової допомоги Україні. Раніше документ підтримала Палата представників.