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12 грудня 2020, Київ 19:27
Новини | Політика

В МЗС засудили розширення «санкційного списку» Росії проти України

За заявою МЗС, Україна залишає за собою право реагувати «відповідно до норм та принципів міжнародного права»

Міністерство закордонних справ України висловило протест проти рішення уряду Росії розширити перелік українських громадян, які підпадають під «спеціальні економічні заходи». Про це йдеться в заяві відомства 12 грудня.

«МЗС України рішуче засуджує спробу тиску на народних депутатів України та представників українського суспільства. Цей протиправний крок є продовженням Російською Федерацією агресії проти України в усіх її формах і проявах», – йдеться в заяві.

Як додають у міністерстві, Україна залишає за собою право реагувати «відповідно до норм та принципів міжнародного права».

7 грудня російський уряд оприлюднив доповнення до санкційного списку проти українських громадян. Серед нових підсанкційних українців, наприклад, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і низка народних депутатів.

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Восени, 4 вересня російський уряд запровадив санкції проти групи народних депутатів України, в тому числі проти п’ятого президента України, народного депутата й лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка.

Росія заявила про запровадження санкцій щодо України в жовтні 2018 року. Перелік був розширений в грудні того ж року. У обмежувальний список тоді потрапили 322 фізичних особи та 68 юридичних осіб. Для них передбачені блокування безготівкових грошових коштів, бездокументарних цінних паперів і майна на території Росії, а також заборона на виведення капіталу за межі Росії.

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