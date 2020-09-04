Російський уряд запровадив санкції проти групи народних депутатів України, в тому числі Порошенка

Уряд Російської Федерації розширив санкційний список проти громадян України, долучивши туди п’ятого президента України, народного депутата й лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка та групу інших українських парламентарів. Відповідне доповнення російська влада оприлюднила 4 вересня.

Окрім Петра Порошенка, до санкційного списку потрапили ще 40 людей. Серед них – його колеги з фракції «ЄС» Яна Зінкевич, Михайло Забродський, Софія Федина та Олег Синютка, лідерка партії «Голос» Кіра Рудик, парламентарі від цієї політичної сили Сергій Рахманін, Ярослав Юрчишин, Соломія Бобровська, Ольга Стефанишина та інші.

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Підсанкційним став і засновник «Голосу» Святослав Вакарчук, який вийшов з фракції та був позбавлений мандата в червні. Також до списку потрапили представники «Батьківщини» та позафракційні.

Росія заявила про запровадження санкцій щодо України в жовтні 2018 року. Перелік був розширений в грудні того ж року. У обмежувальний список тоді потрапили 322 фізичних особи та 68 юридичних осіб. Для них передбачені блокування безготівкових грошових коштів, бездокументарних цінних паперів і майна на території Росії, а також заборона на виведення капіталу за межі Росії.