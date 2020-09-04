Парламент не має механізму, щоб покарати Медведчука за постачання пального до Криму – депутатка

За понад шість років з початку російської анексії Криму Верховна Рада України так і не виробила механізмів, які дозволили б притягнути до відповідальності депутата Віктора Медведчука за зв’язки з Росією і його бізнес на окупованому півострові. Про це в ефірі проєкту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії розповіла народна депутатка від фракції «Слуга народу» Мар’яна Безугла, коментуючи останнє розслідування проекту «Схеми: корупція в деталях» про постачання палива в Крим через структури, опосередковано пов’язані з головою політради Медведчуком.

«Поки що в цьому випадку у нас є тільки інструментарій політичних заяв, що особисто у мене викликає подив: події розвиваються з 2014 року, але предметний підхід у Верховній Раді так і не виробили... Мене в цьому випадку більше цікавлять можливі порушення національної безпеки, як голову відповідного комітету Верховної Ради », – зазначила парламентарка.

Безугла є заступницею голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки та очолює підкомітет запровадження цінностей і стандартів НАТО, міжнародного військового співробітництва та миротворчості.

Вона додала, що протягом останнього року правляча партія вже вносила зміни до регламенту Верховної Ради, а на 2021-2022 роки запланувала «більш системну парламентську реформу», щоб реагувати в тому числі і на такі виклики.

У той же час народна депутатка від «Європейської солідарності» Іванна Климпуш-Цинцадзе висловила сумніви в тому, що українська влада буде форсувати розслідування щодо Віктора Медведчука слідом за журналістськими публікаціями.

«Вже і так відомо, що і родина Медведчука, і партія« Опозиційна платформа – За життя » працюють на Росію. Зараз ми повинні отримати підтвердження від українських органів влади щодо фактів, викладених у журналістському розслідуванні – правда, мені здається, що ми навряд чи почуємо повноцінні і відверті відповіді. Особисто я, як голова парламентського комітету з євроінтеграції, буду піднімати це питання перед нашими партнерами в США і не тільки », – заявила Климпуш-Цинцадзе.

Проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший» «Схеми: корупція в деталях» 3 вересня опублікував розслідування, з якого випливає, що газойль – аналог дизельного палива – з «Новошахтинського заводу нафтопродуктів» в Росії, контрольований дружиною голови політради української партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука Оксаною Марченко, бензовозами поставляється до окупованого Росією Криму.

Віктор Медведчук відмовився давати коментар до розслідування, а «Новошахтинський завод нафтопродуктів» не відповів на журналістський запит.

Також журналісти «Схем» з’ясували, що нафтопродукти з заводу Медведчука-Марченко постачаються танкерами до США, де політик перебуває під санкціями з 2014 року. Зокрема його купує американська нафтопереробна корпорація ExxonMobil.