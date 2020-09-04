МЗС України збирається подати на розгляд ООН проєкти нових резолюцій щодо Криму – Джеппар

У Міністерстві закордонних справ України розраховують подати на розгляд Генеральної Асамблеї ООН проєкти нових резолюцій щодо окупованого Росією Криму. Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар.

«Працюємо над включенням вже втретє поспіль до порядку денного 75-ї сесії Генасамблеї пункту «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України». Включення цього пункту дає Україні разом з партнерами додаткову можливість з найвищої міжнародної трибуни донести до міжнародної спільноти правду про ситуацію на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму та злочини, які там здійснює Росія як окупаційна держава», – написала Джеппар у фейсбуці.

За її словами, також міністерство планує подати на розгляд Генасамблеї ООН проєкти посилених резолюцій по Криму. Йдеться про п’яту резолюцію щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму і третю – щодо мілітаризації регіону.

«І ще одне – на виконання минулорічної резолюції щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму вже найближчим часом очікуємо на оприлюднення чергової доповіді Генерального секретаря ООН, що є важливим для подальшого документування злочинів російських окупантів в Криму», – додала заступниця міністра закордонних справ України.

Раніше Моніторингова місія ООН з прав людини повідомляла, що російська влада продовжує переміщати ув’язнених з анексованого Криму на територію сусідньої Росії.

На початку липня Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет представляючи доповідь про стан прав людини в окупованому Росією Криму, також повідомила, що на півострові продовжують застосовувати тортури і обмежувати свободу слова.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров раніше стверджував, що розмови про порушення прав людини в окупованому Криму – це вигадка.