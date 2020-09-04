«Зберегти ідентичність»: новий онлайн-курс про історію Криму та кримських татар

Громадська організація «Кримська сім'я» презентувала освітню онлайн-платформу, цикл відеолекцій та серію дистанційних уроків про історію Криму, кримських татар, культуру та мистецтво. До того ж в Україні буде видано перший двомовний посібник з історії для школярів українською та кримськотатарською мовами. Серед авторів освітнього курсу ‒ режисер Ахтем Сеітаблаєв, художник-кераміст Рустем Скибін, телеведуча та співачка Ельзара Баталова, а також кримські історики Гульнара Бекірова та Андрій Іванець. Проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду.

«Bilgi» кримськотатарською означає «знання» ‒ під такою назвою з синьо-жовтим логотипом у соцмережах уже можна знайти освітню онлайн-платформу «Кримські татари: Історія. Культура. Мистецтво». Для всіх охочих у Криму й на материковій Україні у вересні стартує курс з 15-ти відеолекцій про історію Криму та кримських татар, в якому автори обіцяють показати основні факти з життя кримськотатарського народу, а також лекції про культуру та мистецтво. Слухачі курсу зможуть поставити запитання лекторам. Заняття відбуватимуться онлайн за допомогою сервісу «Zoom» і стануть доступними після реєстрації.

У підготовці циклу відеолекцій і проведенні дистанційних уроків взяли участь відомі кримськотатарські та українські історики, художники та культурологи.

Над логотипом у синьо-жовтих кольорах у формі квітки з назвою «Bilgi» працював художник-кераміст Рустем Скибін із колегами зі студії El Cheber. Рустем Скибін викладатиме на онлайн-курсах декоративно-прикладне мистецтво, познайомить усіх охочих із технікою та історією кримськотатарського орнаменту.

Кримськотатарський режисер проведе авторські лекції про кримськотатарський театр та кіно.

«Я не мріяв стати артистом, не мріяв стати режисером. Декілька століть люди сперечаються про те, чи потрібний театр народу чи ні, чи потрібний театр взагалі людині», ‒ розмірковує в анонсі до свого курсу режисер.

Про музику та пісні в циклі відеокурсу розповість кримськотатарська телеведуча та співачка Ельзара Баталова.

«Кримськотатарська пісня ‒ це вітер із гір, коливання ковили у степу, шелест листя садів, дзвін струмків і шум морського прибою ‒ це любов до рідної землі... Це складний шлях повернення до Криму та сучасне звучання у складний період переселення», ‒ йдеться в анонсі до авторського музичного курсу Ельзари Баталової.

Кримськотатарський історик стала автором трьох розділів першого посібника з історії для школярів. За її словами, у посібнику подані всі періоди історії кримських татар: етногенез, формування та існування Кримського ханства, період життя в складі Російської імперії, події історії Криму та кримськотатарського народу у двадцятому столітті й сучасні реалії.

«Я дуже рада тому, що мені пощастило взяти участь у цьому, не побоюся цього слова, унікальному проєкті. Робота дуже складна, оскільки потрібно висвітлити в порівняно невеликих розділах, наповнених подіями, іменами, фактами, пласти інформації. Книга призначена для школярів, тому матеріал, викладений у посібнику, буде поданий у доступній формі з ілюстраціями», ‒ розповіла Гульнара Бекірова.

Співавтор шкільного посібника, кримський історик Андрій Іванець, вважає появу цього підручника своєчасним, оскільки, за його словами, в українському суспільстві відчувається дефіцит знань про історію Криму та кримських татар.

«Оскільки після депортації кримських татар із Криму комуністичний режим СРСР не просто перешкоджав об'єктивному вивченню їхньої історії, а й десятиліттями нав'язував їм імідж «народу-зрадника», дехто, особливо зі старшого покоління, можуть і досі бути носієм цього чорного міфу. Час прибирати такі «чорні плями» історії кримських татар», ‒ зазначив Андрій Іванець.

У громадській організації «Кримська сім'я» повідомили, що цей проєкт ‒ перша спроба запровадити повноцінний курс з історії, культури та мистецтва кримськотатарського народу в Криму, на материковій Україні та за її межами.

«Кримська сім'я» була створена у 2014 році з метою збереження національної та культурної спадщини кримських татар, які почали масово виїжджати на материкову Україну у зв'язку з російською анексією Криму. До організації увійшли десятки сімей вимушених кримських переселенців, сім'ї військовослужбовців України, сім'ї учасників антитерористичної операції.

Сьогодні на базі «Кримської сім'ї» функціонує кримськотатарський культурно-освітній центр, в якому навчаються понад 100 дітей. У центрі проходять уроки кримськотатарської мови та літератури, музики й хореографії, історії та національної вишивки.

«Це єдине місце у світі, де діти вивчають історію Криму та кримських татар. Для нас дуже важливо, щоб діти знали свою історію, і ми всіма силами намагаємося надати таку можливість дітям із різних куточків світу. Новий проєкт сфокусований на популяризації культурно-історичної спадщини кримськотатарського народу. Це дійсно інноваційна культурна ініціатива, мета якої ‒ поширення інформації про корінний народ України ‒ кримських татар», ‒ розповіла голова громадської організації «Кримська сім'я» .

За словами лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, поява нового освітнього проєкту та посібника ‒ це внесок у розвиток знань про історію Криму та кримських татар в Україні.

«За радянських часів влада цілеспрямовано змінювала і знищувала культуру й історію Криму на тлі депортації, намагаючись стерти будь-яку згадку і належність кримськотатарського народу. Були перейменовані майже всі топоніми півострова, запроваджена заборона на повернення, вивчення кримськотатарської мови та розвиток культурних і національних традицій. Нарешті в Україні з'явився перший тематичний посібник для дітей і буде створена культурно-освітня платформа з циклом відповідних лекцій із вільним доступом усім охочим», ‒ прокоментував .

Підтримали створення онлайн-курсу і видання підручника й у Представництві Президента України в АРК і Севастополі.

«Тимчасова окупація Криму та Севастополя, яка почалася у 2014 році, принесла багато горя і страждань корінному народу України, його права системно порушуються, більшістю серед незаконно утримуваних кримських політичних в'язнів є саме кримські татари. Тому сьогодні ініціативи, які розповідають про історію, традиції та культуру кримськотатарського народу, – вкрай важливі, адже вони спрямовані на те, щоб зберегти національну ідентичність у цих складних умовах», ‒ сказав постійний представник президента України в АРК і Севастополі Антон Кориневич.

Проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду, Міністерства освіти та науки України, а також Меджлісу кримськотатарського народу, повідомляє громадська організація «Кримська сім'я». На думку авторів проєкту, новий посібник з історії, освітня онлайн-платформа, цикл відеолекцій і серія дистанційних уроків стануть у нагоді всім тим, хто хоче ознайомитися з кримськотатарськими культурними інститутами.