«Досить розмов, потрібні дії» ‒ експерти про деокупацію Криму

Під час візиту в Херсонську область Президент України Володимир Зеленський акцентував увагу на тому, що Херсонська область межує з окупованим Кримом, і висловив переконання, що півострів обов'язково повернеться в Україну. «Я впевнений, коли поруч з ним буде квітуча, осяйна, успішна Херсонщина ‒ це повернення відбудеться значно швидше», ‒ наголосив президент.

Володимир Зеленський відзначив складність переговорного процесу щодо деокупації анексованого Росією Криму.

«Крим ‒ наша територія. Ми повернемо його назад. Але немає серйозного та ефективного майданчика для обговорення цього питання, окрім наших міжнародних переговорів і домовленостей з нашими закордонними партнерами, які призвели до санкцій і тиску на Росію за незаконну анексію Криму. Колишній президент сказав, що ми рухаємося вперед і багато чого зроблено для того, щоб повернути Крим. Дійсно, є судові процеси, є міжнародні переговори. Але я вам чесно кажу ‒ наразі немає міцної платформи для порушення цього питання», ‒ сказав Зеленський.

На думку заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова, не варто розраховувати, що приклад Херсонщини істотно вплине на деокупацію Криму.

Вірити в те, що «ватяний русскій мір» та його прихильники самі захочуть в Україну ‒ утопія

«Зеленський вдає, ніби не розуміє того, що ситуація на Херсонщині ніяк не вплине на настрої в окупованому Криму. Він каже, що «впевнений, коли поруч із Кримом буде квітуча, осяйна, успішна Херсонщина ‒ це повернення відбудеться швидше...». Насправді Херсонщина впевнено «пасе задніх» за багатьма показниками серед областей України. Тому ніяк не зможе конкурувати з Краснодарським краєм ‒ одним з найбагатших регіонів Росії, розташованих близько від Криму. Херсонщина безнадійно програє. Але це не має жодного значення, ні фактично, ні юридично. Вірити в те, що «ватяний русскій мір» та його прихильники самі захочуть в Україну ‒ утопія. Більшість у Криму складають прихильники «русского міра», обдурені російською пропагандою», ‒ прокоментував ситуацію Крим.Реалії заступник голови Меджлісу.

Ільмі Умеров упевнений, що Росія має повернути Україні контроль над Кримом без жодних умов.

«Україні необхідно, заручившись підтримкою у світі, боротися за свої території та за кілька сотень тисяч осіб своїх прихильників, які продовжують жити в умовах окупації. Росія зобов'язана звільнити Крим без жодних умов. Люди, які приїхали після окупації, мають виїхати. Російські військовослужбовці разом із ЧФ також усі втечуть з Криму. Решта так ‒ кожна доросла людина сама вирішить ‒ залишатися чи виїхати. Від України чекаємо рішення про кримськотатарську автономію. Президент, як і всі його попередники, намагається «відкупитися» декількома призначеннями і нагородами і не збирається переходити до політичної сторони кримськотатарських проблем. На питання «Чи все президент робить для деокупації Криму?» ‒ відповідь негативна», ‒ сказав заступник голови Меджлісу.

Сталий розвиток Херсонщини важливий для нашої країни загалом. Але до деокупації це має вкрай малий стосунок

За інформацією експерта міжнародного права Бориса Бабіна, Херсонщина має бути сильним українським регіоном для недопущення розширення «русского міра» з боку анексованого Криму.

«Звичайно ж, сталий розвиток Херсонщини важливий для нашої країни загалом. Але до деокупації це має вкрай малий стосунок, швидше, це важливо для протидії подальшій російській агресії на півдні країни. До деокупації Херсонщина нестиме тягар прифронтового регіону ‒ це і розміщення військ, й особливі вимоги до безпеки. У цьому додаткові інвестиції допоможуть пом'якшити ситуацію. Майбутнє Херсонщини ‒ за енергетикою та сільським господарством, ці сектори необхідно всіляко розвивати», ‒ повідомив Крим.Реалії експерт.

За словами кримськотатарського активіста з Криму Ролана Османова, подібні промови президента свідчать про відсутність чіткої стратегії з деокупації Криму.

Президент України вкотре продемонстрував відсутність адекватної стратегії зі звільнення окупованих територій

«Володимир Зеленський 20-го серпня відвідав Херсонщину під час робочої поїздки регіонами України. Там він на пресконференції озвучив стратегію розвитку цього регіону й торкнувся плану деокупації Криму, головною ідеєю якого є розвиток прилеглих до півострова регіонів, що, у свою чергу, призведе до швидкого повернення Криму до складу України. Ну що ж, мені дуже шкода, що президент України вкотре продемонстрував відсутність адекватної стратегії зі звільнення окупованих територій і своє нерозуміння, в якому напрямку потрібно працювати. Подібні смисли, послання несуть загрозу цілісності України й розмивають національну ідею її народу, адже Крим не «пішов» сам нікуди, це не потрібно забувати, а був окупований», ‒ сказав Крим.Реалії активіст.

Ролан Османов зазначив, що проукраїнські жителі Криму чекають від президента України рішучіших кроків у напрямку деокупації Криму.

Коли під загрозою суверенітет і цілісність країни, важливим пріоритетом має стати посилення армії та боротьба з агресором

«Подібне некоректне послання «повернеться» непрямо припускає визнання проведеного в Криму референдуму при декларуванні незгоди з його результатами. Під собою це передбачає проведення при деокупації ще одного референдуму для «повернення» в аналогічному до 2014-го року форматі, що, у свою чергу, неприпустимо. Послання ж «квітучої Херсонщини» полягає в приманці для «повернення Криму назад». Це підтверджує перший сенс і порядок денний, який нав'язує «слуга народу». Мене дуже розчаровують промови, смисли та порядок денний, формований першою особою країни. Вони спрямовані на розмивання національної ідеї українського народу, яка має полягати у розбудові сильної, цілісної, незалежної держави, чий розвиток спрмяований у бік європейської цивілізації. Ми бачимо зсув цих пріоритетів на боротьбу з корупцією та економічний розвиток, що має бути постійною метою за будь-яких умов. Але коли під загрозою суверенітет і цілісність країни, важливим пріоритетом має стати посилення армії та боротьба з агресором, про що пан президент, схоже, забув!» ‒ зазначив активіст.

На думку московського політолога Олексія Живова, який переїхав жити до Криму, президент Зеленський сам не вірить у повернення контролю над Кримом, але змушений через політичну доцільність вести мову про деокупацію півострова.

«Політичний порядок денний «повернення Криму» ‒ це такий «причіп» до будь-якого теперішнього або майбутнього президента України, без якого він не може подорожувати країною. Сильно сумніваюся, що Зеленський серйозно вірить навіть у гіпотетичну можливість повернення Криму до складу України. Окрім того, у нової української влади і без Криму багато соціальних та економічних проблем, які треба вирішувати, щоб перед наступними виборами не почути «Зеленського геть!», ‒ повідомив свою думку Крим.Реалії політолог.

Депутат російського парламенту Криму Владислав Ганжара в ефірі радіо «Спутник» прокоментував цю заяву президента України.

«Особисто мені складно сказати, що є більшою фантастикою ‒ «повернення» Криму до складу України чи «квітуча» Херсонська область. Херсонщина точно не зацвіте, в усякому разі у період президентства Зеленського. А Крим ніколи і за жодних обставин не увійде до складу української держави, навіть якщо там почнуть відбуватися внутрішні позитивні зміни. Хоча, мені здається, у можливість позитивних змін в Україні теж вірить усе менше й менше людей», ‒ сказав депутат.

Негативно послання президента України оцінив і «депутат» Держдуми Росії Михайло Шеремет.

«Зеленський може розповідати будь-які казки. На Місяці сади у нього можуть цвісти. Кримчанам до цього абсолютно немає жодної справи. Зеленський може і надалі розповідати свої вигадки, які ніяк не підтверджуються на практиці», ‒ прокоментував слова Зеленського «депутат».

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що Україна не відступає від позиції повернення під свій контроль окупованих територій, зокрема й анексованого Криму.